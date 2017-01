Nach Lkw-Brand: A7 bei Seesen bis in die Nacht gesperrt

Auch Umleitungsstrecken überlastet

Seesen/Echte. Ein brennender Sattelzug sorgt aktuell für Verkehrschaos in Südniedersachsen. Stundenlange Vollsperrungen bis in die Nacht und ein massives Feuerwehraufgebot sind die Folge.

Wie der Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der A7 zwischen Seesen und Echte in Fahrtrichtung Süden.

Kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr Seesen zu einem brennenden Lkw nahe der ehemaligen Rastanlage alarmiert. Die Einsatzkräfte forderten wenige Minuten später Verstärkung durch die Feuerwehren Bad Gandersheim, Kalefeld und die Feuerwehrtechnischen Zentralen Northeim und Bad Gandersheim an, wie Kreisfeuerwehr-Sprecher Horst Lange mitteilt.

Aktualisiert um 23.23 Uhr. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde die A7 am Unfallort in beide Richtungen voll gesperrt, heißt es von der Polizei. Der Sattelzug sei offenbar komplett in Flammen aufgegangen.

Mittlerweile ist die Fahrbahn in Richtung Norden wieder frei, in Fahrtrichtung Süden besteht die Vollsperrung aber weiter. Autofahrer werden angehalten, die A7 nicht zu verlassen, da die Umleitungsstrecken vollkommen überlastet sind und aufgrund der Witterung Glättegefahr besteht. Der Verkehr staut sich in beiden Richtungen auf sechs Kilometern.

Warum der Sattelzug Feuer gefangen hat, wie lange die Vollsperrung bestehen bleibt und ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Eine weitere Behinderung gibt es in Höhe der Anschlussstelle Echte in Fahrtrichtung Norden. Dort kam es zu einem Auffahrunfall, die Polizei ist vor Ort.

