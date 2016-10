Polizei nimmt rumänische Diebe fest

Beutezug endete in Justizvollzugsanstalt

Nörten-Hardenberg. Haftbefehl erließ ein Göttinger Richter am Freitag gegen zwei Männer aus Rumänien. Das Duo hatte Babynahrung für 500 Euro gestohlen

In der Justizvollzugsanstalt Rosdorf endete für zwei Ladendiebe aus Rumänien am Donnerstagnachmittag ihr Beutezug in Nörten-Hardenberg und Göttingen. Ein Göttinger Haftrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl.

Das Duo wollte am Donnerstag laut Polizei nicht zum ersten Mal in einer Nörtener Drogerie Babynahrung stehlen. Eine Verkäuferin erkannte die beiden jedoch und alarmierte die Polizei. Die nahm die Rumänen wenig später fest.

Die Verkäuferin hatte die 25 und 41 Jahre alten Männer dabei beobachtet, wie sie Babynahrung im Wert von über 250 Euro in einer großen Einkaufstasche deponierten und zum Abtransport bereitstellten. Nachdem die Frau die Polizei alarmiert hatte, versuchte sie zusammen mit zwei Kolleginnen, die Diebe am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Doch die Täter rannten ohne Beute auf die Straße und flüchteten in verschiedene Richtungen. Trotzdem wurden sie von herbeieilenden Polizisten festgenommen. Der 25-Jährige wurde an einer Bushaltestelle überwältigt, der Ältere flüchtete zunächst mit einem Mercedes mit Duisburger Kennzeichen, wurde aber auf der Göttinger Straße von einem quer stehenden Streifenwagen gestoppt. Im Kofferraum des Fluchtfahrzeugs fanden die Polizisten eine weitere Tüte mit Babynahrung im Wert von über 250 Euro. Nach kurzer Recherche war klar, dass das Diebesgut kurz zuvor in einer Göttinger Drogerie entwendet worden war.

Gegen die Täter wird jetzt wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls als Mitglieder einer Bande ermittelt.