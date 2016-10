Einbrecher kamen durch Loch in der Wand

Einbruch ins Gebäude der Tabakwaren-Union

Nörten-Hardenberg. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag mit brachialer Gewalt in das Gebäude der Tabakwaren-Union am Klosteracker in Nörten-Hardenberg eingebrochen.

Laut Polizei Northeim brachen die Täter dazu ein großes Loch in die Außenwand. Welches Werkzeug dabei benutzt wurde, ist laut Polizei noch unklar. Erst vor drei Wochen waren Unbekannte bei einem ähnlichen Einbruchversuch in die Firma gescheitert.

Zwar gelangten die Einbrecher diesmal ins Gebäude, von den dort gelagerten Zigaretten nahmen sie nach einer ersten Sichtung jedoch keine mit. Der Einbruchschaden beläuft sich laut Polizei auf 2500 Euro.

Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 05551 / 700 50.

