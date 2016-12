+ Acht Außenspiegel abgetreten. Foto: nh

Nörten-Hardenberg. Unbekannte Randalierer demolierten am Samstag zwischen 18.45 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Nörten-Hardenberg acht dort geparkte Autos. Laut Polizeibericht traten sie an allen Wagen die Außenspiegel ab.

Die Gesamtschadenshöhe gibt die Polizei mit bis zu 1500 Euro an. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, sich bei ihr zu melden.

Kontakt: Polizei Nörten, Tel. 05503-1004 oder Polizei Northeim, Tel. 05551-70050