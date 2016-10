1000 Besucher feiern auf Einkaufsmarkt-Baustelle

+ © Schrader © Schrader

Groß war das Interesse der Northeimer am neuen Edeka-Markt der Familie Schnabel. Mehr als 1000 Besucher informierten sich beim Baustellen-Fest am Samstagmittag über den neuen Laden mit 2700 Quadratmetern Verkaufsfläche, der im Mai 2017 eröffnet werden soll.

Die Musikfreunde Edesheim-Hohnstedt-Northeim spielten während des Festes viele Schlager und volkstümliche Stücke aus ihrem reichhaltigen Repertoire unter der Leitung von Uwe Ahrens (rechts). Neben ihm steht Marktleiter Tobias Schnabel, der interessierte Besucher durch die Baustelle führte.

Während des Festes wurden 1700 Brötchen, mit Leberkäse, oder Bratwurst gefüllt, veräußert. Auch Kartoffeln fanden einen Käufer. „Wir haben in drei Stunden 820 Sack Kartoffeln verkauft - so viel, wie sonst in fünf Wochen“, sagte Schnabel, der sich über das große Interesse freute. „Das war ein großer Erfolg für uns und macht mich richtig stolz.“ (zsv)