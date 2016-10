Auto prallt an roter Ampel auf Vordermann

Northeim. Ein Leichtverletzter und zwei stark beschädigte Autos mit einem Gesamtschaden von 11.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Einbecker Landstraße in Northeim.

Laut Polizei hatte ein 21-jähriger Northeimer, der die Straße in Richtung Kreisel befuhr, zu spät erkannt, dass vor ihm an der roten Ampel an der Einmündung der Heinrich-Schütz-Straße ein Auto angehalten hatte. Er fuhr trotz vorheriger Vollbremsung noch mit großer Wucht hinten auf.

Der 19-jährige Fahrer des vorderen Wagens aus Einbeck wurde bei dem heftigen Aufprall leicht verletzt. Das Auto des Northeimer war laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.