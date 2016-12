Bauarbeiten: Ampeln regeln Verkehr am Sollingtor-Kreisel

Weitere Verkehrsbehinderungen

Northeim. Auf die Autofahrer kommen in den nächsten Tagen einige weitere Verkehrsbehinderungen in Northeim zu.

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn des Sollingtor-Kreisels regeln dort Ampelanlagen von Montag, 19., bis Mittwoch, 21. Dezember, ganztägig den Verkehr.

Laut Mitteilung der Northeimer Stadtverwaltung wird der Verkehr aus allen Fahrtrichtungen durch sogenannte „verkehrsabhängige Lichtzeichenanlagen“ geregelt. Dadurch könne es zu kurzfristigen Behinderungen kommen.

Weiter hieß es aus dem Rathaus, dass am Sollingtor am Asphalt Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden müssten, ähnlich wie derzeit in Wiebrechtshausen und im Bereich Seesener Landstraße in Northeim.

