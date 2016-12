Einbrecher flexen Tresor im Autohaus auf

Northeim. Bei einem Einbruch in ein Autohaus an der Göttinger Straße in Northeim haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag Schaden in Höhe von 2500 Euro angerichtet.

Laut Polizei Northeim flexten die Einbrecher mit einem Trennschleifer einen Tresor auf - Angaben zur Höhe des entwendeten Geldes oder zu weiterem Diebesgut können aber noch nicht gemacht werden, so ein Polizeisprecher.

Zeugen, die in der Nacht zuFreitag auf dem Gelände oder in der Nähe des Autohauses am Einmündungsbereich Göttinger Straße/Graf-Otto-Straße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05551 / 700 50 zu melden.