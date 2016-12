68-Jähriger stirbt bei Großbrand in Northeim

Feuerwehr weiter im Einsatz

Northeim. Ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Northeimer Hindenburgstraße hält die Einsatzkräfte weiter in Atem. Fest steht mittlerweile: ein 68-jähriger Bewohner kam in den Flammen ums Leben.

Unter schwerem Atemschutz hatten die Feuerwehrleute in der noch brennenden Wohnung nach dem Mieter gesucht.

Die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses stand in ganzer Ausdehnung in Flammen. Das Feuer griff auch bereits auf die darüber liegende Wohnung über, in der eine dreiköpfige Familie wohnte.

Update

Aktualisiert um 21.50 Uhr Videosequenzen vom Einsatzort folgen. Die Familie und auch die Bewohnerin der unteren Wohnung konnten das Haus, das nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar ist, selbst verlassen.

Laut Polizei hatten Nachbarn das Feuer gegen 19.40 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Außerdem hatten sie bei der Evakuierung der Bewohner geholfen.

+ Die Feuerwehr ist mit großem Aufgebot im Einsatz. Neben der Ortsfeuerwehr Northeim wurden auch die Wehren der umliegenden Ortschaften alarmiert, so dass geschätzt über 100 Einsatzkräfte vor Ort sind. Die Brandursache ist noch unklar.

