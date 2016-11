Fahrferflucht vor den Augen eines Polizeibeamten

Northeim. Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat beim Ausparken 1000 Euro Schaden angerichtet und ist geflüchtet. Sein Pech: Ein Polizeibeamter beobachtete ihn dabei.

Der 40-Jährige machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern, während der Polizeibeamte, der in seiner Freizeit Zeuge des Vofalls wurde, sofort seine Kollegen informierte. Die trafen den Unfallfahrer kurz darauf zu Hause an und stellten fest, dass der in Kasachstan geborene Northeimer stark unter Alkoholeinfluss stand. Er konnte kaum geradeaus gehen und musste von den Beamten schließlich gestützt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,72 Promille.