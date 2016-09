Hecke brannte in Langenholtensen: Polizei fahndet nach Mann

Langenholtensen. Die Polizei Northeim fahndet nach einem jungen Mann, der möglicherweise etwas mit der Entstehung eines Heckenbrandes am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Über dem Dorfe in Langenholtensen zu tun haben könnte.

Bevor größerer Schaden entstehen konnte, löschten Aktive der Ortsfeuerwehr den Brand ab. Beschädigt wurden allerdings jeweils fünf Meter Hecke und Maschendrahtzaun. Die Schadenssumme beziffert die Polizei auf 500 Euro.

Eine Zeugin hatte laut Polizei unmittelbar vor dem Entstehen der ersten Flammen den Mann beobachtet, der an der Hecke entlang in Richtung der Straße Am Kirchtal unterwegs war. Er sei zunächst nur gegangen, habe dann aber plötzlich zu rennen angefangen. Kurz darauf seien die ersten Flammen aus der Hecke hochgeschlagen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis1,80 Meter groß. Er trug eine graue Jogginghose und einen schwarzen Pullover.

Kontakt: Polizei Northeim, Tel. 05551/70050