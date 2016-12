Noro-Virus breitet sich im Landkreis Northeim aus

Northeim. Der Norovirus ist in Niedersachsen auf dem Vormarsch: Allein in der vergangenen Woche wurden 219 neue Fälle im Bundesland bekannt. Die Zahl der Neuerkrankungen steigt weiter sprunghaft an.

Dieser Trend ist auch im Kreis Northeim zu erkennen. Mit Beginn der Norovirus-Saison am 1. Oktober bis Ende November wurden 34 Erkrankungen gemeldet. In den Vorjahreszeiträumen 2014 und 2015 waren es mit 15 weniger als die Hälfte. „Der Höhepunkt der Norovirus-Saison liegt erfahrungsgemäß aber im ersten Quartal des jeweiligen Folgejahres, sodass durchaus noch mit einer Steigerung der Fallzahlen zu rechnen ist“, teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Northeim auf HNA-Anfrage mit.

Insgesamt wurden Landkreisweit seit Jahresbeginn 202 Fälle der Erkrankung gemeldet. Laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt ist die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren nicht nur hoch, sondern die Erkrankungen setzen auch ungewöhnlich früh ein.

In der vergangenen Saison gehörte der Kreis Northeim zu den Hochburgen der Noro-Virus-Erkrankungen in Niedersachsen. Hier kamen 134 Meldefälle auf 100.000 Einwohner. Mehr Fälle gab es nur im Kreis Osterode mit 141 Fällen.

Erkrankte leiden unter Durchfall und Erbrechen, Das Landesgesundheitsamt rät ihnen, die Bettruhe einzuhalten und bis zu 48 Stunden nach Abklingen der Symptome Kontakt mit anderen Personen einzuschränken. Dies gelte insbesondere für Personen im Lebensmittelbereich. Besonders gefährdet für die Ausbreitung der Noro-Viren seien Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser. Betroffene sollten auf körperliche Schonung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Die Beschwerden bestehen ohne bestehende Grunderkrankungen etwa 12 bis 48 Stunden, heißt es dazu aus der Landeshauptstadt.

