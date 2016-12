In Sterbekasse der Northeimer Feuerwehren fehlt fünfstelliger Betrag

Staatsanwaltschaft ermittelt

Northeim. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten bei der Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Northeim.

Das hat am Mittwoch Kreisbrandmeister Bernd Kühle in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen bereits am 16. Dezember eingeleitet. Ausgelöst wurden sie durch eine Anzeige eines Geldinstituts wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz. Die Staatsanwaltschaft war am Mittwoch nicht mehr für eine Stellungnahme erreichbar.

Laut Mitteilung von Kühle haben die Ermittlungen ergeben, dass der Geschäftsführer der Sterbekasse sich von Konten der Sterbekasse zwei hohe fünfstellige Beträge überwiesen hat. Er habe sich damit widerrechtlich bereichert. Trotz der veruntreuten Summe war der Sterbekasse immer geschäftsfähig, hob der Kreisbrandmeister hervor.

Die Konten der Sterbekasse sind nach seinen Worten für den Geschäftsführer gesperrt worden. Auch wegen des „hohen moralischen Schadens“ für die Feuerwehr sei er von seinen Tätigkeiten bei der Feuerwehr freigestellt worden. In den Räumen des Kreisfeuerwehrverbandes habe er Hausverbot erhalten. Dabei betonte Kühle, dass der Geschäftsführer die Kasse zuvor 16 Jahre lang ohne Beanstandungen geführt habe.

