In Gebüsch gefunden

+ © Polizei/nh Pokal: Wem die mehrstöckige Trophäe gehört, will die Polizei wissen. © Polizei/nh

Northeim. Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Pokals. Die Trophäe ist in der Nacht zu Freitag in einem Gebüsch an einem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Damm gefunden worden.

Der mehrstöckige Fußball-Pokal ist insgesamt etwa einen Meter hoch. Auf einer Plakette an seinem Fuß ist zu lesen, so teilte die Polizei mit, dass er 2011 vom VfR Osterode gewonnen worden ist.

Wer Hinweise zur Herkunft des Pokals geben kann, den bittet die Polizei, sich unter Telefon 0 55 51 / 7 00 50 zu melden.