Sprinter-Fahrer fährt auf: zwei Frauen verletzt

Unfall an der Einmündung Einbecker Landstraße / Landesstraße

Northeim. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Montag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Einbecker Landstraße/ Landesstraße nach Hollenstedt in Northeim.

Polizeiangaben zufolge war eine 25-jährige Einbeckerin mit ihrem Auto auf der Landesstraße in Richtung Northeim unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 27 Jahre alte Einbeckerin. Vor dem Abbiegen auf die Einbecker Landstraße stoppte sie ab.

Ein hinter ihr fahrender 56-jähriger Sprinter-Fahrer aus dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Die beiden Frauen wurden bei dem Aufprall verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus gebracht.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro.

