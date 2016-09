4000 Euro Schaden

Northeim. Ungebremst ist ein 33-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg am Samstagmorgen gegen 10 Uhr gegen eine Laterne Am Schlinganger in der Kreisstadt gefahren. Der Mann blieb unverletzt.

Wie sich beim Eintreffen der Polizisten herausstellte, hatte der Fahrer allerdings keinen Führerschein. Dieser wurde im vor Monaten entzogen, heißt es im Polizeibericht.

An der Laterne, dem Auto und einem Gartenzaun entstand ein Schaden, den die Polizei auf 4000 Euro schätzt. (kmn)