Katzenbabys in Northeim ausgesetzt: Bein musste amputiert werden

Tiere wegen Handicaps schwer vermittelbar

+ © privat/nh Ausgesetzt: Diese beiden Katzenbabys suchen, wie ihre drei weiteren Geschwister, ein neues Zuhause. © privat/nh

Northeim. In der Northeimer Tierklinik sind zwei Katzenbabys abgegeben worden. Sie brauchen dringend ein neues Zuhause, schrieb eine Mitarbeiterin an die HNA-Redaktion.

Die beiden Katzen sind schwarz und etwa zehn Wochen alt.

Die Mitarbeiterin der Klinik betonte, dass schwarze Katzen nach wie vor in den Tierheimen ein echter Ladenhüter seien, außerdem hätten die beiden kleinen Katzen ein Handicap: „Das macht ihre Vermittlung noch schwieriger.“ Bei den abgegebenen Tieren handelt es sich um eine Katze und einen Kater. Der Katze musste ein Hinterbein amputiert werden, weshalb sie nur in Wohnungshaltung vermittelt werden soll.

Der Kater ist laut Klinik noch sehr scheu, wird aber sicherlich mit Geduld zutraulich. Für ihn wäre die Möglichkeit zum Freigang schön. Die Kätzchen werden zunächst entwurmt und soweit möglich auch geimpft.

Abgegeben werden die beiden Tiere gegen eine Schutzgebühr.

Außerdem befinden sich drei ebenfalls schwarze Geschwister der beiden Katzenbabys im Northeimer Tierheim. Einem Kätzchen musste wegen einer Infektion ein Auge entfernt werden.

Das Tier ist laut Klinik sehr zutraulich und kommt mit seiner Behinderung gut zurecht.

Wer Interesse an einer der kleinen Katzen hat, kann sich an Jana Horn in der Tierklinik Northeim (post@janahorn.de) oder das Northeimer Tierheim wenden.