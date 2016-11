Versuchter Raubüberfall in Northeimer Fußgängerzone

Northeim. Am frühen Samstagmorgen haben drei maskierte Täter in der Northeimer Fußgängerzone versucht, zwei Jugendliche auszurauben.

Die beiden männlichen, 16 und 18 Jahre alten Opfer aus Northeim und Katlenburg-Lindau wollten laut Polizei zu ihrem Auto gehen, als sie in der Breiten Straße in Höhe der Braunschweiger Gasse von drei maskierten Männern angesprochen und an den Jacken festgehalten wurden. Die Täter forderten die Herausgabe von Geld und drohten mit Gewalt. Dabei hielt einer der Täter einen Schlagstock in der Hand.

Den beiden Opfern gelang es, sich loszureißen und über den Markt zum Abstellort ihres Wagens zu flüchten. Dabei wurden sie noch von einem der Täter kurzzeitig zu Fuß verfolgt. Anschließend fuhren die beiden Männer sofort zur Polizei in Northeim. Alle drei Täter sollen dunkel bekleidet gewesen sein und trugen dunkle Masken. Die Männer sollen um die 20 Jahre alt gewesen sein.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 05551-70050 um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa