Brand an Scheune: Kampf gegen Flammen und gefrorenes Löschwasser

Alheim. Zu einem Brand an einer Scheune in Alheim-Heinebach musste die Feuerwehr am Sonntag gegen 4.15 Uhr ausrücken - bei minus 8 Grad.

Ein Holzstapel an der Scheunenmauer hatte Feuer gefangen, die Flammen schlugen mehrere Meter an der Wand empor. Durch eine Luke reichten sie bis zur Dachkonstruktion der Scheune. Die Feuerwehr verhinderte durch ihren schnellen Einsatz, dass das Dach Feuer fing. Sie ging teils unter Atemschutz von innen gegen die Flammen vor, teils von außen über eine Drehleiter.

Durch die Hitze entzündete sich auf dem Dachboden der Scheune gelagertes Stroh. Doch auch hier griff die Feuerwehr schnell ein. Einzelne Brandnester wurden gelöscht. Um dorthin zu gelangen, mussten Teile der Zwischendecke in der Scheune geöffnet werden.

Erschwert wurde der Einsatz bei minus 8 Grad durch das schnell gefrierende Löschwasser. Die rutschige Einsatzstelle musste von der Feuerwehr abgestreut werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Heinebach und Umgebung, die Drehleiter kam aus Rotenburg. Über die Höhe des Schadens und die Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (TVNews Hessen)