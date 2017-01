Höltl Datentechnik aus Bad Hersfeld sieht „Riesenchance“

Im Fokus: Die Bad Hersfelder Firma Höltl Retail Solutions, die ihren Firmensitz auf Hof Meisebach am Stadtrand von Bad Hersfeld hat, hatte am Montag mitteilen lassen, dass das Amtsgericht einer sogenannten Eigenverwaltung zugestimmt hat. Foto: Höltl/nh

Bad Hersfeld. Johannes Schick wirkt ganz entspannt. „Von einer Last befreit“, nennt es der Gesellschafter des Bad Hersfelder Unternehmens Höltl Retail Solutions. Der Anbieter von Kassen- und Warenwirtschaftslösungen hatte am Montag mitteilen lassen, dass das Amtsgericht einer so genannten Eigenverwaltung zugestimmt hat.

Dabei wird die wirtschaftliche Lage des Unternehmens von einem unabhängigen Sachwalter geprüft. Auslöser für das Verfahren ist der geplatzte Auftrag eines Großkunden, berichtet Schick am Dienstag unserer Zeitung. Die Eigenverwaltung sei demnach eine Art Schutzglocke, unter der sich in Ruhe weiterarbeiten lasse. „Wir wollen die nächsten Monate konzentriert an der Umstrukturierung arbeiten, die wir schon 2015 begonnen haben“, sagt Schick und bestätigt auch, dass die 100 Arbeitsplätze nicht zur Debatte stehen: „Darüber denken wir momentan nicht nach.“