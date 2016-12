Zwischen Bad Hersfeld und Homberg: Lkw auf A7 umgekippt

10 Tonnen Pakete müssen umgeladen werden

Bad Hersfeld/Homberg. Auf der Autobahn 7 zwischen Bad Hersfeld West und Homberg Efze ist ein Lkw umgestürzt und blockiert den rechten Fahrstreifen. 10 Tonnen Pakete mussten umgeladen werden.

Aktualisiert um 6.51 Uhr In der Nacht zum Freitag ist ein Lkw auf der A7 zwischen den Ausfahrten Bad Hersfeld West und Homberg Efze aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Er blockiert den rechten Fahr- sowie den Standstreifen. Da die beiden linken Fahrbahnen frei sind, kann der Verkehr allerdings fließen. Es hat sich lediglich ein Rückstau von 500 Metern gebildet.

Während der Lkw umkippte, blieb seine Ladung im Anhänger: 10 Tonnen DPD-Pakete mussten daher per Hand in ein anderes Fahrzeug geladen werden. Erst im Anschluss konnte ein Kran den Anhänger aufrichten. Die Unfallstelle ist derzeit abgesperrt, soll aber bereits in Kürze wieder freigegeben werden. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 30.000 bis 40.000 Euro.

