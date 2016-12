Bushaltestelle in Weißenhasel soll repariert werden

Weissenhasel. Noch in dieser Woche sollen die Reparaturarbeiten an der Bushaltestelle an der Kupferstraße in Weißenhasel beginnen. Das hat Bürgermeister Ralf Hilmes mitgeteilt. Das Wartehäuschen war Anfang September bei einem Autounfall stark beschädigt worden.

Die Gemeinde hatte nach dem Unfall einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Die Kanzlei beauftragte einen Gutachter. Der Gutachter hatte mehrfach vergeblich versucht, Kontakt mit dem Hersteller des Wartehäuschens aufzunehmen. Der Hersteller sollte bei der Kalkulation der Schadenshöhe helfen. Daraufhin hatte die Gemeindeverwaltung dem Gutachter Pläne und die Rechnung zur Verfügung gestellt.

Vor wenigen Tagen legte er das Gutachten vor. „Die ermittelte Summe von 3100 Euro netto für die Wiederherstellung erscheint sehr niedrig“, sagte Hilmes. Deshalb empfahl der Anwalt, ergänzende Angebote einzuholen.

Letzten Endes wird die Versicherung des Unfallverursachers die Rechnung für die Reparatur bezahlen. (dup)