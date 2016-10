Gasofen löste Wohnwagenbrand in Kirchheim aus

Feuer bei erstmaliger Inbetriebnahme

+ © Krannich/TVnews Hessen Trümmerfeld: So sah es am Tag nach dem Wohnwagenbrand aus. © Krannich/TVnews Hessen

Kirchheim. Schuld an dem Wohnwagenbrand im Kirchheimer Seepark am Sonntagabend war offenbar ein mobiler Gasofen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Eigentümer des Wohnwagens hatten den Ofen in einem Baumarkt gekauft und diesen erstmalig benutzt. Bei der Inbetriebnahme kam es vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers zu dem Brand, der schnell auf das gesamte Fahrzeug übergriff.

Bei seinen Löschversuchen verletzte sich der Eigentümer und musste im Klinikum Bad Hersfeld stationär versorgt werden. Die Frau wurde vorsorglich zur Überwachung ebenfalls ins Klinikum eingeliefert, konnte aber laut Polizei am darauffolgenden Tag wieder entlassen werden.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kirchheim gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. (red/nm)