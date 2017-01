Auf glatter Straße zu schnell: Unfall mit einem Verletzten bei Großentaft

Auf mit Schneematsch bedeckter Straße aufgefahren

Großentaft/Rasdorf. Bedingt durch das winterliche Wetter ist es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 84 zwischen Großentaft und Rasdorf zu einem Unfall gekommen. Ein Fahrer wurde dabei verletzt.

Auf der mit Schneematsch bedeckten und rutschigen Straße war ein 45 Jahre alter Fahrer eines VW Polo gegen 9 Uhr in Richtung Rasdorf unterwegs. Er bemerkte in einem Gefällstück, dass ein entgegenkommender Sattelzug in der für ihn bestehenden Steigung liegengeblieben war. Der Polo-Fahrer reduzierte daraufhin seine Geschwindigkeit.

Der 23 Jahre alte Fahrer eines Ford Focus Kombi, der hinter dem Polo herfuhr, erkannte die Situation zu spät und konnte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er rutschte auf den Polo auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach rechts in den Straßengraben geschleudert, wo er noch gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer des Polo wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es auf der B 84 zu Verkehrsbehinderungen. (red/fis)

