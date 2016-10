Vorfall in Thüringen: Krankenwagen als Taxi missbraucht

Mann wollte nicht betrunken Auto fahren

Berka. Ein 30-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Berka (Wartburgkries) über Notruf einen Rettungswagen gerufen. Der Mann wollte nicht betrunken Auto fahren.

Wie die Polizei mitteilte, gab er an, ein medizinisches Problem zu haben. Als die Retter vor Ort waren, fanden sie den angetrunkenen Mann in seinem Auto sitzend, kerngesund vor. Den Sanitätern gegenüber äußerte er, dass er nur nicht wisse, wie er nach Hause kommen soll. „Wenigstens wollte er in seinem Zustand nicht selbst fahren, allerdings erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauchs“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Eisenach.

