Pkw überschlug sich in Schenklengsfeld: Drei Verletzte

Zwei Menschen schwer verletzt

Schenklengsfeld. In der Nacht zu Mittwoch hat sich zwischen Malkomes und Schenksolz ein Auto überschlagen. Ein Mitfahrer wurde leicht verletzt, eine andere Mitfahrerin sowie der Fahrer schwer.

Laut Angaben der Polizei kam am Dienstag gegen 20.20 Uhr auf der L3171 ein Opel Astra in einer leichten Linkskurve, vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit, ins Schleudern. Der 24-jährige Fahrer aus Philippsthal verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, es überschlug sich mehrfach und kam auf allen vier Rädern zum Stehen. Er, sowie ein 30-Jähriger und eine 17-Jährige, die mit im Auto gesessen haben, konnten sich zwar selbstständig befreien, allerdings wurden sie verletzt: Die 17-Jährige sowie der Fahrer schwer, der 30-Jährige leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus in Bad Hersfeld gebracht.

Am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro.