Einbruch in Friedloser Metzgerei: Diebe lassen Wurst für 400 Euro mitgehen

Friedlos. Wurst ist immer gut: Das müssen sich wohl zumindest die Diebe gedacht haben, die am vergangenen Wochenende in eine Friedloser Metzgerei eingestiegen sind. Denn sie nahmen gleich Wurstwaren im Wert von 400 Euro mit.

Wie die Polizei mitteilt, müssen die Diebe in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der Metzgerei an der Industriestraße in Ludwigsau-Friedlos zugeschlagen haben. Der Schaden, der durch den Einbruch entstand, beträgt 250 Euro.

Hinweise an die Polizei Bad Hersfeld: Telefon 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rubriklistenbild: © dpa