Sauerei an Halloween in Rotenburg: Täter bewerfen Hauswände mit rohen Eiern

Rotenburg. Eine ziemliche Sauerei fanden die Bewohner zweier Häuser in Rotenburg vor, als sie am Dienstag vor die Tür traten. Unbekannte hatten die Außenfassade zweier Einfamilienhäuser an der Friedrichsstraße und Im Heienbach am Montagabend mit rohen Eiern beworfen.

Das Eigelb aus dem Rauputz zu entfernen, stellte sich für die betroffenen Eigentümer nicht nur als sehr schwer, sondern auch als teuer dar. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Da beide Tatorte nicht weit auseinanderliegen, dürfte es sich um ein und dieselben Täter handeln. Oft erzählen sich solche Täter von ihren „Ruhmestaten“ und prahlen damit. Die Polizei bittet daher, gut zuzuhören und Hinweise an sie weiterzugeben. (fis)

Hinweise: Polizei Rotenburg, Tel. 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.