Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Rotenburg

Rotenburg .Ein Brand in einem Wohnhaus am Schmalen Weg in Rotenburg hat am Samstagmittag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Ein 32-jähriger Mann, der sich bei Ausbruch des Feuers im Gebäude aufhielt, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen waren nach Aussage von Stadtbrandinspektor Jörg Fleischhut nicht in Gefahr.

Der Brand brach im oberen Bereich des Hauses aus. Er wurde von der Feuerwehr mit Atemschutzgeräteträgern von innen und über die Drehleiter von außen bekämpft und war schnell unter Kontrolle. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, blieb zunächst unklar.