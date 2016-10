Die Zahl der Pinguintänzer im Kreis sinkt

Ein Haubentaucherpaar bei der Balz: Die Vögel richten sich beim so genannten „Pinguintanz“ Brust an Brust auf. Dabei wird, wie im Foto zu sehen ist, Nestmaterial in den Schnabel genommen, die Köpfe werden geschüttelt und die Füße schlagen auf das Wasser. Der Tanz gehört zu den eindrucksvollsten Balzritualen unserer heimischen Brutvögel. Die Anzahl der Brutpaare hat aber erheblich abgenommen. Foto: Arno Werner/nh