Die schönsten Silvesterfotos werden gesucht

Hersfeld-Rotenburg. Auch in diesem Jahr sucht unsere Zeitung wieder die schönsten Leser-Fotos aus der Silvesternacht.

Feuerwerksbilder, originelle Aufnahmen von Ihrer Feier im Kreise guter Freunde oder andere Silvesterschnappschüsse sind uns willkommen. Einzige Bedingung: Die Fotos müssen am Neujahrstag per E-Mail bis spätestens 14 Uhr in der Redaktion sein. Die Silvesterfotos werden in einer Galerie auf unserer Internetseite veröffentlicht. Eine Auswahl der schönsten Bilder zeigen wir außerdem in der gedruckten Zeitung am Montag, 2. Januar.

Bitte schicken Sie Ihre Bilder nur digital und in hoher Auflösung an rotenburg@hna.de, Stichwort: Silvesterbilder. Und nun: Viel Spaß beim Feiern. (red/jce)

Rubriklistenbild: © dpa