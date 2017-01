Sternsinger sind nach wie vor gefragt

Besuch nur nach Anmeldung

Hersfeld-Rotenburg. „Christus segne dieses Haus“ – für diesen Satz steht das Zeichen „20 + C + M + B 17“, das von Freitag bis Sonntag die Sternsinger mit Kreide oder Klebeschildern an Türrahmen und Haustüren in ganz Deutschland anbringen. Auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind etwa 80 Kinder unterwegs, die singend von Haus zu Haus ziehen und um Spenden für Hilfsprojekte bitten – siehe Hintergrund.

50 Kinder werden es im Bereich der katholischen Kirchengemeinde St. Lullus Bad Hersfeld – Niederaula/Kirchheim sein, berichtet Pfarrer Bernhard Schiller – „etwa so viele wie im Vorjahr“. Sein Amtskollege von den Gemeinden Christus der Erlöser (Rotenburg) und St. Marien (Bebra). Andreas Schweimer, spricht von 30 Kindern und „einigen mehr als in den letzten Jahren“. Sie alle sind zwischen fünf und 17 Jahren alt und in Dreiergruppen unterwegs, natürlich von Betreuern begleitet. Die sind allein schon notwendig, um die Kinder über teils längere Wege zu fahren.

Unfreundliche Worte ersparen

Nicht alle Häuser bekommen den Segen. Wer den Spruch an seiner Haustür haben will, musste sich in aller Regel bei der Kirche anmelden. Pfarrer Schiller erklärt: „Da muss man unterscheiden. In Dörfern wie zum Beispiel Niederthalhausen sind alle Haushalte wie selbstverständlich dabei, in größeren Orten aber schicken manche Menschen die Kinder teils mit wenig freundlichen Worten weg. Das wollen wir den Kindern unbedingt ersparen. Daher die Anmeldungen.“

Wohin die Spenden gehen und warum, das haben die Kinder in intensiven Gesprächen mit Betreuern und Pfarrern gelernt. Pfarrer Schweimer glaubt, „dass die Kinder die Problematik verstehen und auch verstehen, was sie tun: Ärmeren Kindern zu helfen“. Auch Schiller denkt, dass die Kinder „im Rahmen der Aufnahmemöglichkeit verstehen, um was es geht.“

