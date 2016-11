Unbekannter raubt Spielhalle in Bad Hersfeld mit Pistole aus

Bad Hersfeld. Nachdem ein unbekannter Mann am Samstag gegen 11 Uhr eine Spielhalle an der Dudenstraße in Bad Hersfeld überfallen hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, soll der Unbekannte die Spielhalle durch den Eingang betreten haben. Im Kassenbereich bedrohte der schlanke, etwa 1,80 Meter große Mann die Spielhallenaufsicht mit einer Pistole. Währenddessen öffnete er zielgerichtet den Schrank, in dem sich ein Tresor befand. Da die Aufsicht gerade die Abrechnung machte, stand der Tresor zur Tatzeit offenen.

Der mit einer schwarzen Daunen-Kapuzenjacke bekleidete Räuber entnahm das Bargeld aus dem Geldschrank und legte es in eine mitgebrachte, vermutlich blau-weiße Adidas-Reisetasche. Danach floh der Mann in Richtung Reichsstraße/Schillerplatz. Im Gesicht trug der Unbekannte ein gelbliches Dreieckstuch und an den Händen Handschuhe. (fis)

Hinweise: Polizei Bad Hersfeld, Telefon 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)