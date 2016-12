Unfall auf A7 zwischen Hersfeld und Homberg: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Aufräumarbeiten bis in die Mittagsstunden

Homberg. Zu einem schweren Unfall ist es am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 5.30 Uhr auf der A7 zwischen Hersfeld-West und Homberg gekommen. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Der 34-jährige Fahrer eines mit frischen Lebensmitteln beladenen Lkw kam nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und fuhr in einen Flutgraben. Der komplette Sattelzug kippte auf die Fahrerseite, wobei sich die Schutzplanke in das Fahrerhaus bohrte.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer aus dem Landkreis Schweinfurt schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Mann konnte sich noch selbst aus dem Führerhaus befreien. Die Unfallursache ist nach ersten Erkenntnissen Sekundenschlaf.

Diesel ausgelaufen

Durch den Unfall wurden die Tanks der Zugmaschine aufgerissen und mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff liefen in das Erdreich etwa 700 Meter vor dem Parkplatz Pommer in Fahrtrichtung Norden. Die Feuerwehr aus Bad Hersfeld rückte mit 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus um die mit über 1000 Litern gefüllten Tanks leerzupumpen und ausgelaufenen Dieselkraftstoff zu binden.

Die Aufräumarabeiten an der Unfallstelle dauern vermutlich bis in Mittagsstunden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten müssen der rechte von drei Fahrstreifen und die Standspur gesperrt werden. Behinderungen gab es wegen des wenigen Verkehrs in den Morgenstunden nicht.

Den Höhe des Schadens beträgt nach Angaben der Polizei 175.000 Euro. (TVnews-Hessen/vko)