Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf A4

Am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A4, Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach.

Ein aus Polen stammender 46-jähriger Kraftfahrzeugführer geriet in einer Linkskurve mit seinem Auto ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben hierbei unverletzt. Da aus dem beschädigten Pkw Betriebsstoffe ausliefen musste die Feuerwehr Bad Hersfeld die entstandene Ölspur auf der Fahrbahn binden, die A4 war deshalb in diesem Bereich für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Als Unfallursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn anzusehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Es bildete sich ein Rückstau von etwa sechs Kilometern.

