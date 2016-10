Weiterode setzt bei Kirmeseröffnung auf alte Zugpferde und neue Ideen

+ Voller geht’s nicht: Beim Heimatabend am ersten der sechs Kirmestage in Weiterode war das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt. Vier Stunden lang bestes Programm bekamen die Gäste geboten. Fotos: Apel

Weiterode. Ein Feuerwerk der guten Laune: Vier Stunden Programm war beim Heimatabend in Weiterode geboten. Und damit der perfekte Startschuss für sechs tolle Kirmestage gefallen.

Einzug der Kirmesburschen und -mädchen, Fassanstich, Musik, Sport, Show, Dorfklatsch, tanzende Damen- und Männerbeine sowie ein grandiosen Finale mit Liebeserklärungen an das Dorf – da blieben keine Wünsche offen. Zudem lassen sich die „Stripper“ jedes Jahr etwas Neues einfallen. Zur Überraschung erschienen Bürgermeister Uwe Hassl als Don Quijote und Ortsvorsteher Andreas Nölke als dessen Diener Sancho Panza. Ihr etwas anderes Grußwort gipfelte in der gern gehörten Feststellung des frisch frisierten, schön ausstaffierten und gut aufgelegten Rathauschefs: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ Prompt riefen ihm die Vertreter der Vereinsgemeinschaft vorm auf Anhieb gelungenen Fassanstich zu: „Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, bei uns, da ist es umgekehrt!“

Schlag auf Schlag kündigten Sprecher der 14 beteiligten Vereine die Programmpunkte an: Die bezaubernden Mädchen der Dance’n-Fun-Tanzgruppe, die erst melodiös und dann sportlich agierten. Die Kunstradfahrerinnen, die mit donnerndem Applaus für ihre tollen Figuren belohnt wurden. Die Grundschulkinder, die das „Dschungelbuch“ aufschlugen und den 80er-Jahre-Hit „Live is Life“ in „Kirmeszeit“ uminterpretieren. Die Jugendfeuerwehrgruppe, die sich auf die Schippe nahm. Und „Partykönig“ Stefan König, der mit „Aber bitte mit Sahne“ das gut geheizte Zelt zum Kochen brachte.