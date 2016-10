Drei Menschen bei Unfall nach Überholmanöver verletzt

Richelsdorf. Drei Menschen sind am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Unfall nahe Richelsdorf (Kreis Hersfeld-Rotenburg) verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 79-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße zwischen Richelsdorf und Blankenbach (Fahrtrichtung Sontra) unterwegs. In einer Rechtskurve soll der Mann zum Überholen eines Sattelzugs angesetzt haben. In der Kurve konnte er dabei nicht den Kleinlastwagen eines Handwerkers sehen, der ihm entgegen kam. Der Fahrer des Sattelzuges konnte keinen Platz machen, der Fahrer des Kleinlastwagens versuchte noch, in den Flutgraben auszuweichen. Alle drei Fahrzeuge stießen schließlich zusammen.

Der Fahrer des Kleinlastwagens, über den noch keine Informationen bekannt sind, wurde bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des überholenden Autos und ein Beifahrer wurden im Auto eingeschlossen und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Obersuhl und Richelsdorf befreiten Beide mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Beim Auto und dem Kleinlastwagen handelt es sich aber um wirtschaftlichen Totalschaden.

TVnews-Hessen/ema

Rubriklistenbild: © dpa