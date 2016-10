Attraktive Ziele neu entdecken

+ © Reisebüro Bonte Repro Sandra Rose © Reisebüro Bonte

Reisetreff: Firma Bonte präsentiert am 5. und 6. November neuen Katalog

Ziegenhain. Das Unternehmen Bonte mit Sitz in Ziegenhain steht für Reiseziele für jedes Alter und jeden Anspruch: Jährlich neu präsentiert der Experte diese Ziele in seinem Reise-Katalog. Vorgestellt wird der neue Katalog am 5. und 6. November auf dem Firmengelände. Beim Reisetreff können sich Kunden umfänglich über alle Angebote informieren. Der Eintritt ist frei.

Tausende Kilometer sind die Busse im Jahr unterwegs – die daraus resultierende Erfahrung bringen die Mitarbeiter in die große Auswahl an Tages- und Fernreisen ein. Standorte des Unternehmens sind neben Schwalmstadt auch Niedenstein und Vellmar. Auch im Winter sind die Reisen attraktiv: Von Winterlandschaften über stimmungsvolle Weihnachtsmärkte kommen hier die Reisefreunde voll auf ihre Kosten. Skiurlaube, aber auch Musicalreisen lassen die Herzen höher schlagen und sorgen für Urlaubsfreuden. Kulturelle Höhepunkte und Erholung stehen beim Portfolio der Firma Bonte im Mittelpunkt.

Im März locken bereits die ersten milden Tage ins Freie: Wer dem Frühjahr entgegen fahren will, dürfte mit einer Reise an den Lago Maggiore richtig liegen. In südlicheren Gefilden erleben Reisende den Sommer: Hier sind nach wie vor Städtereisen beliebt. Bekannte und auch unbekannte Reiseziele lassen sich mit der Firma Bonte entdecken. Außergewöhnliche Ziele im In- und Ausland machen das Jahr perfekt.

+ Repro Sandra Rose © Reisebüro Bonte Von der Auswahl können sich alle Reiselustigen beim Reisetreff von 12 bis 17 Uhr auf dem Betriebsgelände Am Nordbahnhof in Ziegenhain überzeugen. Das Unternehmen präsentiert sich zudem erstmals auf der Kasseler Herbstausstellung. Beim Reisetreff am Sonntag gibt es einen Shuttleservice, der zum Preis von fünf Euro genutzt werden kann – bitte vorher anmelden. Im Fahrpreis enthalten ist die Busfahrt sowie eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.

Mehr Informationen auch im Internet unter www.reisedienst-bonte.de oder per Telefon unter 06691/9272920 (zsr)