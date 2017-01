Unfall auf der B3: 18-Jähriger schwer verletzt

Gilserberg. Ein 18 Jahre alter Gilserberger ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B3 schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der 18-Jährige gegen 1.20 Uhr auf der Bundesstraße von Gilserberg kommend in Richtung Jesberg. In Höhe der Ortslage Sebbeterode ist er auf glatter Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte der Pkw gegen einen Telefonmast, der in der Folge abbrach. Im Feld kam das Auto zum Stehen. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Laut Polizei soll der junge Mann alkoholisiert und mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. (dag)

