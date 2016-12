Krankenhauskreuzung Ziegenhain: Sattelzug kippte um

Ziegenhain. An der Krankenhauskreuzung in Ziegenhain ist am frühen Freitagmorgen ein Sattelzug umgekippt.

Der Fahrer des Lkw war auf der Bundesstraße 254 unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Treysa abbiegen, berichtet die Polizei. Der Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn und kippte um. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrerhaus befreien. Während der Bergungsarbeiten war díe Bundesstraße voll gesperrt. Im Einsatz war die Feuerwehr Ziegenhain und die Straßenmeisterei. Die Aufräumarbeiten halten an. In den nächsten Stunden ist deshalb im Bereich der Kreuzung mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (dag)