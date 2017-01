Die kleine Nya hat als erstes Baby im neuen Jahr im Ziegenhainer Klinikum das Licht der Welt erblickt. Ihre Eltern Kai und Franziska Etzold aus Frielendorf haben am Silvesterabend noch gemütlich gefeiert, denn die junge Dame kündigte sich erst in den Morgenstunden an.

Zur Welt kam Nya um 9.21 Uhr. Sie wog 2865 Gramm und war 48 Zentimeter groß. Für die Etzolds ist es das zweite Kind. Auch bei Brüderchen Milow war die Freude groß. (zcd)