Ob Mensch oder Tier - alle werden ins rechte Licht gesetzt

Sven Riebeling hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit Anfang diesen Jahres betreibt er als selbstständiger Fotograf sein Fotostudio in Schwalmstadt-Ziegenhain.

Erste Erfahrungen mit der Fotografie hat er im Bereich der Eventfotografie gesammelt. Die verschiedenen Facetten eines Menschen faszinierten ihn schon immer und beim Fotografieren; aus jeder Person eine verborgene Seite herauszuholen, ist die Herausforderung, die er sucht. Daher hat er sich im Laufe der letzten Jahre auf Peoplefotografie spezialisiert.

Neben dem klassischen Portraitshooting umfasst sein Angebot die Bereiche Hochzeitsreportage, Abiball, Businessshooting, Tierfotografie, Eventfotografie, Videoproduktion, Workshop & Personal Coaching.

+ "Zu meinen Kunden zählen sowohl Privatpersonen, wie du und ich, als auch Businesskunden. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, wenn meine Kunden mein Studio nach erfolgtem Shooting mit einem breiten Lächeln im Gesicht verlassen," sagt Riebeling.

Die Tierfotografie ist etwas nicht alltägliches, bei der er sein Wissen als Hundehalter einbringen kann. "Als Besitzer von zwei Hunden weiß ich, wie man Tiere gekonnt in Szene setzt. In meinem Studio entstehen wunderschöne Aufnahmen, an denen Sie noch Jahre später Freude haben werden. Egal ob Hund, Katze oder Maus - jeder ist willkommen!"

Sein Anspruch an seine Arbeit ist es, in emotionalen, authentischen und außergewöhnlichen Fotos besondere Momente festzuhalten. Beispiele über seine bisherigen Arbeiten und das gesamte Angebot findet man auf der Webseite www.svenriebeling.de.

Kontakt:

Sven Riebeling - Photography & Video

Erich-Rohde-Str. 16

34613 Schwalmstadt - Ziegenhain

Telefon: 0 66 91 / 94 29 828

E-Mail: info@svenriebeling.de

Wenn auch Sie auf dem Weg zur Selbstständigkeit Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie sich unter der Rufnummer 06691/207-124 an das Virtuelle Gründerzentrum Schwalm wenden.

Unser Büro befindet sich in der Hundsgasse 1 in Schwalmstadt-Treysa. Jeden Donnerstag in der Zeit von 9:00 - 11:30 Uhr hat der Gründungsmanager Rolf Herter seinen Sprechtag eingerichtet.

Termine außerhalb dieser Zeit können jederzeit unter der

Telefonnummer 0174/6128886 vereinbart werden.

Informationen rund um das Virtuelle Gründerzentrum Schwalm finden Sie im Internet unter www.vgz-schwalm.de.