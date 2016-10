Stichwahl: Stefan Pinhard ist neuer Bürgermeister in Schwalmstadt

Schwalmstadt. Heute haben die Schwalmstädter entschieden, wer Bürgermeister in der größten Stadt im Schwalm-Eder-Kreis wird: Sie haben für Stefan Pinhard (48, parteilos) votiert.

In einer Stichwahl traten der Sozialdemokrat und Erste Stadtrat Detlef Schwierzeck (60) und der Einzelbewerber Stefan Pinhard (parteilos, 48) gegeneinander an.

Alle Infos seit Schließung der Wahllokale:

19.20 Uhr: Die Wahlbeteiligung liegt bei 46,03 Prozent.

19.00 Uhr: Laut vorläufigen Endergebnis ist Stefan Pinhard (perteilos) mit 56,34 Prozent zum neuen Bürgermeister der Stadt Schwalmstadt gewählt worden. Er setzte sich gegen den Sozialdemokraten und Ersten Stadtrat Detlef Schwierzeck durch.

Pinhard: 56,34 Prozent (3640 Stimmen)

Schwierzeck: 43,66 (2821)

18.49 Uhr: Vorläufiges Ergebnis nach 25 von 26 Wahlbezirken:

Schwierzeck, Detlef: 43,69 Prozent (2543 Stimmen)

Pinhard, Stefan: 56,31 (3277)

18.39 Uhr: Die Wahlbeteiligung liegt mit knapp 40 Prozent nochmal deutlich unter der Wahlbeteiligung bei der Hauptwahl vor drei Wochen.

18.24 Uhr: Pinhard liegt aktuell bei 56,1 Prozent.

18.19 Uhr: Pinhard führt nach Auszählung von zehn Wahlbezirken mit knapp 55 Prozent.

18.18 Uhr: Erste Ergebnisse:

Ortsteil Rörshain: Schwierzeck: 70,1 Prozent / Pinhard: 29,9

Ortsteil Michelsberg: Pinhard: 51,2 Prozent / Schwierzeck: 48,8

18.11 Uhr: Im Rathaus in Ziegenhain sind die beiden Kandidaten Detlef Schwierzeck (SPD) und Stefan Pinhard (parteilos) eingetroffen, um mit ihren Unterstützern die ersten Hochrechnungen zu verfolgen. Für Diskussion sorgt vor allem die geringe Wahlbeteiligung, bei der Hauptwahl vor drei Wochen lag sie bei nur 50,34 Prozent.

++ Ergebnisse der Ortsteile: ++

Allendorf/Landsburg:

Schwierzeck: 63,38 (135)

Pinhard: 78 (36,62)

Ascherode:

Schwierzeck: 39,62 (84)

Pinhard: 60,38 (128)

Dittershausen:

Schwierzeck: 27,56 (35)

Pinhard: 72,44 (92)

Florshain:

Schwierzeck: 30,99 (53)

Pinhard: 69,01 (118)

Frankenhain:

Schwierzeck: 41,67 (50)

Pinhard: 58,33 (70)

Michelsberg:

Schwierzeck: 48,78 (60)

Pinhard: 51,22 (63)

Niedergrenzebach:

Schwierzeck: 56,52 (234)

Pinhard: 43,48 (180)

Rörshain:

Schwierzeck: 70,15 (94)

Pinhard: 29,85 (40)

Rommershausen:

Schwierzeck: 35,56 (64)

Pinhard: 64,44 (116)

Trutzhain:

Schwierzeck: 44,44 (108)

Pinhard: 55,56 (135)

Wiera

Schwierzeck: 53,18 (117)

Pinhard: 46,82 (103)

Die bisherige Berichterstattung vom Sonntag:

Die Zahl der Briefwähler ist mit 1497 höher als bei der Hauptwahl vor drei Wochen, als 1368 Schwalmstädter Briefwahl beantragt hatten. Allerdings muss das kein Zeichen für eine höhere Wahlbeteiligung sein, denn der heutige Stichwahltag ist der erste Sonntag der hessischen Schulferien, nicht wenige dürften tatsächlich verreist sein.

+ Am Sonntag im Wahllokal Hospital: von links Heinz Dörrbecker, Daniel Schmidt, Lisa Müller und Steffen Neubert. © Foto: Quehl

Etwa im Wahllokal Kulturhalle in Ziegenhain war die Beteiligung am Vormittag laut der Wahlhelfer Jürgen Schenk, Jörg Wurmbach und Helmut Brenzel wesentlich verhaltener als am 25. September. Gerade einmal 33 Schwalmstädter hatten ihr Kreuzchen dort bis 10.30 Uhr gemacht, nur etwa halb so viele im Vergleich mit dem vorigen Mal.