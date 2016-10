Firma Ragoß aus Trutzhain feiert 70-jähriges Bestehen

+ © privat Erste Reise nach dem Krieg: Mit der Gründung der jüngsten Gemeinde Hessens, Trutzhain, vor 70 Jahren verbindet das Busunternehmen Ragoß sein 70-jähriges Firmenjubiläum. Dieses historische Foto trägt den Titel „Die erste Reisegruppe am Edersee“. © privat

Trutzhain. Das eigene Firmenjubiläum ist für das Busunternehmen Ragoß Anlass, am Sonntag, 30. Oktober, zu einem Tag mit Musik, Gesprächen und Information nach Trutzhain einzuladen.

Der Titel eines Gesprächs ab 11.30 Uhr als einer der zentralen Programmpunkte lautet „Talk in und um Trutzhain seit 1946 bis heute - 70 Jahre freies Leben in Trutzhain nach dem 2. Weltkrieg und 70 Jahre Wirtschaft und Mobilität in Trutzhain und der alten Schwalmregion“.

Als Zeitzeugen und Gäste wurden Eva Scholz, Gerda Stock, Helmut Egelkraut, Günter Gottschlich, Aribert Ley und Michael Sperlich gewonnen, die Moderation und das Schlusswort hat Norbert Schidleja. Eine Einführung in die Historie der Ortschaft Trutzhain gibt Karin Brandes, Leiterin der Gedenkstätte und des Museums Trutzhain.

Programm

Der Tag auf dem Betriebsgelände, Lindewiesener Straße 4 4, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, Treffpunkt Ragoß-Hallen. Anschließend spricht für die IHK Kassel Andreas Fischer, bevor der Talk beginnt. In der Halle 2 gibt es eine rund einstündige Beamerprojektion über Trutzhain. Ab 13 Uhr führt Alexander Grow durch die Ortschaft und die Museumslandschaft Trutzhain/Stalag IX A (Beginn auch 14 Uhr und 15 Uhr). Um 13.30 Uhr beginnt der Auftritt der Show and Brass Band (ehemals Alsfelder Spielmannszug) unter der Leitung von Lothar Wiese, bevor um 15.30 Uhr Stargast Alex Pezzei, bekannt unter anderem aus dem Musikanten-stadl, mit seiner Show zu erleben ist.

Weiterhin wirken mit Hans Spielmann, die Landfrauen Ziegenhain, der Formel 1 Club Trutzhain, die Feuerwehr Trutzhain, die evangelische und die katholische Kirche Trutzhain, Jürgen und Doris Hooß aus Leimbach (Kürbisschnitzen) sowie Erna und Paul Gerhard Linker.

• Der Eintritt ist frei.

Hintergrund

Für die Jubiläumsveranstaltung wird ein Zubringerdienst nach Trutzhain eingesetzt.

Die Busse fahren ab Treysa, Bahnhof, um 9 Uhr und um 10 Uhr, Wasenberg, Bushaltestelle, um 9.15 und 10.15 Uhr, Willingshausen um 9.20 Uhr und 10.20 Uhr, Loshausen um 9.30 und 10.30 Uhr, Ziegenhain, Alleeplatz, um 9.40 und 10.40 Uhr.

Die Rückfahrt erfolgt um 16 und um 18.45 Uhr. Die Benutzung ist kostenlos.