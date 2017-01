Fliegerpfeile fielen aus heiterem Himmel

Schwalmstadt. HNA-Geschichtsbuch: Schwälmer bewahren Feldpost und andere Exponate zum Luftkrieg im Ersten Weltkrieg auf

Hans-Georg Denke aus Ziegenhain, Sammler und Experte für historische Waffen, bewahrt verschiedene Stücke auf. Er erläutert: „Die Fliegerpfeile waren 12 bis 15 Zentimeter lange Stahlstifte, die vorne angespitzt waren und hinten über ein kreuzförmiges Profil für eine stabile Flugbahn verfügten. Sie wurden aus Luftschiffen und Flugzeugen kästenweise über Truppenansammlungen abgeworfen und konnten sogar Stahlhelme durchschlagen und Menschen und Tiere töten.

Mit der rasanten Entwicklung der Flugzeuge, zum Beispiel der Erfindung des mit dem Flugzeugpropeller synchronisierten Maschinengewehrs, waren die Fliegerpfeile untauglich geworden. Soldaten konnten jetzt in ihren Stellungen aus der Luft mit Maschinengewehrsalven und Bomben angegriffen werden.

Eine weitere furchteinflößende Waffe, die bis zur Mitte des Krieges eine Rolle spielte, war das Luftschiff.

+ Otti Schwalm © Grede

Otti Schwalm aus Ziegenhain, deren Vater Heinrich Haner den Krieg mitgemacht hatte und dessen Kriegsalbum sie in Ehren hält, holt daraus eine Propagandakarte mit einem deutschen Luftschiff über London hervor. Die Feldpostkarte spiegelt vor allem die Sehnsucht wider, das durch seine Flotte geschützte England auf dem eigenen Territorium zu treffen. Die „fliegenden Zigarren“, deren Konstruktion in Deutschland auf Ferdinand Graf von Zeppelin zurückging, waren wegen ihrer großen Flughöhe, ihrer großen Reichweite und der größeren Bombenlast als bei Flugzeugen sehr gefürchtet. Wenn ihre militärische Wirkung insgesamt gering war, so brachte sie der Zivilbevölkerung im Großraum London, in Mittelengland und Schottland erstmals Tod und Zerstörung aus „heiterem Himmel“ fernab von dem eigentlichen Kriegsgeschehen. In der zweiten Kriegshälfte gerieten die schwerfälligen Luftschiffe immer stärker in den Radius verbesserter Jagdflugzeuge, die die mit Gas gefüllten Ungetüme in Brand schossen. Deutschland beendete daraufhin den Zeppelinkrieg.