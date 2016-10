Von Auto angefahren

Ziegenhain. Ein 73-jähriger Fußgänger ist in der Erich-Rohde-Straße in Ziegenhain von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei bog ein 66-jährige Autofahrer aus Schwalmstadt am Donnerstag gegen 10 Uhr mit seinem Nissan von der Festungsstraße in die Erich-Rohde-Straße ab. Dabei übersah er den Fußgänger aus Schwalmstadt, der gerade die Straße überquerte. Der 73-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Becken ins Krankenhaus gebracht.

