Messerstecherei in Treysa: Polizei fahndet nach dem Täter

+ © Foto: Quehl © Foto: Quehl

Eine blutige Messerstecherei gab es am späten Freitagnachmittag in Treysa. Das Opfer, ein 32-Jähriger aus Schwalmstadt, wurde per Notarztwagen ins Uniklinikum Marburg gebracht.

Der teilte der Sprecher der Kripo Homberg unserer Zeitung gegen 18.30 Uhr mit.

Wie schwer der Mann verletzt ist, war am Freitagabend nicht bekannt. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. Polizei sperrte den Tatort am Eingangsbereich des Getränkemarktes im Walkmühleneinkaufszentrum ab. Der Tat soll hier unmittelbar ein Streit vorangegangen sein. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet, fürs Erste gab es keine weiteren Angaben. (aqu)