Spiegel abgefahren: 200 Euro Schaden in Ascherode

Ascherode. Eine ärgerliche Entdeckung machte am Freitagabend eine 82-jährige Schwalmstädterin, als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte.

Laut Polizei hatte die Frau ihren Mercedes in der Schwalmtalstraße in Ascherode auf Höhe der Hausnummer vier ordnungsgemäß geparkt. Gegen 19.10 Uhr entdeckte die 82-Jährige am Fahrzeug einen abgerissenen Außenspiegel.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hatte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von 200 Euro.

Hinweise: Polizei Schwalmstadt, Tel. 06691/9430

