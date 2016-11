Einbrecher schlägt in Wiensen Scheibe ein und enwendet Schmuck für 500 Euro

Dieb kam über den Balkon

Wiensen. Die Einbrüche am helllichten Tag häufen sich: In Wiensen ist ein Unbekannter am Mittwoch mit Gewalt in ein Zweifamilienhaus eingebrochen und hat Schmuck gestohlen.

Laut Polizei kam der Einbrecher zwischen 8.50 und 12.30 Uhr. Er gelangte über eine Treppe auf den Balkon der Wohnung in der ersten Etage des Hauses an der Bodenfelder Straße. Weil sich weder Fenster noch Balkontür aufhebeln ließen, schlug der Unbekannte ein Loch in die doppelt verglaste Balkontür.

Beim Durchsuchen des Schlafzimmers im Obergeschoss fand der Einbrecher etwas Schmuck und eine Damenarmbanduhr im Wert von insgesamt 500 Euro.

Das zweite Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwochvormittag auffällige Personen oder Fahrzeuge in Wiensen bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 55 51/7 00 50 zu melden.

