Einbruch in Wohnhaus in Uslar am helllichten Tag: Bargeld fehlt

Uslar. Unbekannte Täter sind am helllichten Tag in ein Haus in Uslar eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Laut Polizei stiegen die Einbrecher am Mittwoch zwischen 7 und 11.30 Uhr in das Einfamilienhaus an der Karl-Ilse-Straße ein.

Sie betraten mehrere Räume, heißt es. Entwendet wurde lediglich Bargeld in geringer Höhe. Zeugen, die im Bereich der Karl-Ilse-Straße/Eschershäuser Straße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel. 05571-926000, in Verbindung zu setzen. (fsd)